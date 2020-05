Rientri dal Nord, LA7 ha appena condiviso un’indiscrezione che se confermata potrebbe suscitare non poche preoccupazioni tra la popolazione campana e non solo.

Con la Fase 2 che è entrata in vigore, tutti quelli che non avevano partecipato al primo esodo mesi fa ora si sono messi in viaggio. E la situazione ha ovviamente sollevato moltissime polemiche. In tanti, infatti, vorrebbero evitare un nuovo esodo dalle zone molto più colpite verso quelle che sono certamente meno attaccate dal COVID-19. Ma alla fine c’è stato il via libera del governo e sono stati istituiti dei controlli di confine per esaminare chi cerca di entrare. Ora, secondo i colleghi di La7, in Campania ci sarebbero dei risultati che stanno creando tanta preoccupazione tra i napoletani e non solo. Sarebbero ben 14 i test rapidi risultati positivi sui 60 test veloci fatti in mattinata. Un numero che se confermato racconterebbe di una situazione critica.

Rientri dal Nord, alla barriera di Napoli 14 positivi su 60 test

A far filtrare questi numeri sarebbe stata l’ASL di Caserta, che sta gestendo la situazione alla Barriera di Napoli. Il test risulta positivo nel caso in cui nel corpo siano presenti degli anticorpi al coronavirus. Per questo sarà poi necessario fare il tampone vero e proprio, ma per ora queste persone sono categorizzate come malate e quindi sono state fermate. I numeri però fanno temere per la possibilità di un esodo anche del virus, dato che quasi il 25% delle persone bloccate risulta attualmente positivo al COVID-19, in attesa del risultato finale del tampone.

