Per la serie “ricette veloci” proponiamo oggi una pasta semplice, veloce e, soprattutto gustosa. Con pochi ingredienti possiamo fare una pasta con zucchine e pancetta come al ristorante.

Pasta zucchine e pancetta: una ricetta di facile e veloce preparazione. Bastano pochi ingredienti per avere un risultato incredibile. Vediamo di cosa abbiamo bisogno per prepararla in casa.

Pasta zucchine e pancetta: gli ingredienti per due persone:

fusilli (o la pasta che preferite): 160 g

zucchine: 3

mozzarella: 200 g

pancetta affumicata: 100 g

uno spicchio d’aglio

olio extravergine d’oliva: q.b.

sale: q.b.

pepe nero: q.b.

basilico fresco

La pasta zucchine e pancetta è da sempre un “evergreen” per le ricette di facile e veloce preparazione. Questo principalmente perché ci permette, volendo, di utilizzare anche ingredienti avanzati da preparazioni precedenti. In cucina, non si butta mai niente! Ma andiamo a vedere come preparare la nostra pasta zucchine e pancetta.

Ricette veloci: come fare una pasta zucchine e pancetta in modo semplice

Come prima cosa: mettiamo l’acqua in pentola e portiamola a ebollizione. Mentre attendiamo che l’acqua arrivi a temperatura, occupiamoci del condimento. Dopo averle lavate e asciugate, tagliamo le zucchine a julienne e mettiamole in padella con poco olio extravergine d’oliva. Nel frattempo, scaldiamo un’altra padella con dell’olio e uno spicchio d’aglio. Quando l’olio è pronto, aggiungiamo la pancetta, fino a farla dorare. Quando la pancetta sarà ben dorata, possiamo togliere l’aglio e scolare il grasso in eccesso.

A questo punto, l’acqua ha raggiunto l’ebollizione: possiamo calare i nostri fusilli. Quando la cottura della pasta sarà al dente, terminiamo la cottura saltandola in padella, insieme alle zucchine e alla pancetta. A questo punto, aggiungiamo la mozzarella a dadini e il basilico fresco. Per ultimo, nella fase di impiattamento, aggiungiamo una macinata di pepe nero.

Come abbiamo visto, la pasta zucchine e pancetta richiede una preparazione tutto sommato veloce e semplice, ma il risultato è garantito!

