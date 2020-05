Lutto nel mondo del cinema: Matteo De Cosmo, direttore artistico della Marvel di origini italiane, ucciso dal Coronavirus

Il mondo del cinema e dello spettacolo piange la scomparsa di Matteo De Cosmo, art director di alcune serie televisive della Marvel e altri progetti con la ABC Studios. Italiano, originario di Bari, all’età di 52 anni lo scenografo è morto a causa delle complicanze causate dal Coronavirus. Si è spento in una stanza di ospedale di New York, dove aveva lottato per un mese contro il Covid-19. Il 23 marzo, infatti, De Cosmo era stato ricoverato dopo aver accusato dei gravi sintomi come febbre alta e problemi respiratori. Purtroppo, però, da allora non si è più ripreso ed è stato costretto ad arrendersi. Il decesso è avvenuto il 1° maggio, ma è stato pubblicato ufficialmente media americani solo oggi.

Anche l’Italia è in lutto per la morte di Matteo De Cosmo, lo scenografo barese che ha lavorato per studi di produzione cinematografici importati come Marvel e ABC. Il 52enne lascia la moglie, l’attrice portoricana Aris Mejer, e il figlio Marcello di 15 anni. De Cosmo ha cominciato la sua carriera nel mondo del cinema come tecnico del set, dopodiché è diventato assistente direttore artistico e costumista. Per molti anni è stato un importante membro di ABC Studios e poi alla Marvel, dove è stato art director della serie televisiva ‘The Punisher‘, su Netflix.

