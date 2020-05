Dopo il break temporalesco verificatosi nella giornata di ieri torna il caldo sulla penisola. Ad influenzare il meteo ci penserà l’anticiclone africano.

Parte ufficialmente la fase 2 e per l’Italia si registrano miglioramenti almeno dal punto di vista atmosferico. Infatti la vera nota lieta di questa giornata è proprio il meteo, con l’arrivo dell’anticiclone africano che spazzerà via il break temporalesco. L’arrivo del flusso di aria calda di matrice sub-tropicale, però, non farà effetto subito su tutta la penisola. Infatti resisteranno alcune note d’instabilità nelle regioni del centro come: Abruzzo e Lazio.

Al mattino troveremo ancora dei cieli nuvolosi su gran parte della penisola. Ma con l’evolversi della giornata la situazione migliorerà, con il cielo che dovrebbe tornare sereno su gran parte della penisola ed il caldo che tornerà a bussare alla porta del Paese. L’anticiclone così inizierà la sua risalita e si inizieranno a sentire gli effetti di un’area di alta pressione di matrice sub-tropicale. Nel pomeriggio, infatti, aumenteranno le temeprature, e si inizierà a respirare un pò d’aria estiva.

Meteo, arriva l’anticiclone: cieli sereni su gran parte della penisola

Il vero protagonista dell’inizio della Fase 2 sarà il meteo. Infatti il meteo, durante questo lunedì, migliorerà su tutte le regioni con l’arrivo dell’anticiclone africano. Di conseguenza aumenteranno anche le temperature, con una penisola in cui si respirerà un’aria estiva. Il caldo di matrice sub-tropicale si farà sentire soprattutto nel pomeriggio, con le temperature che schizzeranno alle stelle. Andiamo quindi ad osservare la situazione sulla penisola.

Nelle regioni del Nord Italia al mattino troveremo cieli sereni e poco nuvolosi. Una giornata tranquilla, quindi, accompagnerà il ritorno a lavoro di moltissimi operai. Qualche nube in più si verificherà sulle vette alpine, ma almeno per oggi non dovrebbero esserci precipitazioni. Le temeprature, come previsto, aumenteranno con massime che andranno dai 22 ai 27 gradi.

Invece sulle regioni del Centro Italia, resisterà qualche instabilità soprattutto su Lazio ed Abruzzo. Sulle altre regioni, invece, migliorano decisamente le condizioni meteo. Anche qui si farà sentire l’effetto dell’anticiclone africano, con un sole che splenderà per tutta la giornata. Temperature in aumento anche qui, con massime tra i 22 ed i 27 gradi.

Infine anche sulle regioni del Sud Italia tronerà protagonista l’alta pressione. Sulle regioni meridionali, infatti, l’anticiclone colpirà per primo. Qui troveremo una giornata dal cielo sereno o poco nuvoloso, con le probabilità di pioggia pari a zero. Nuvole in aumento tra Calabria e Sicilia sud-orientale. Qui le temperature rimarranno stazionarie, con massime tra i 19 e 23 gradi.

L.P.

