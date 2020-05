Marino, esplode un palazzo attorno all’ora di cena. Secondo le prime frammentarie notizie estratte vive una bambina e due donne

Marino, esplode un palazzo attorno alle 20 di questa sera. Al momento i soccorsi, subito allertati, sono ancora al lavoro nello stabile di via Carissimi 40. Ma intanto le prime informazioni parlano di almeno tre persone coinvolte, due donne e una bambina rimaste intrappolate dalle macerie.

Lo scoppio ha distrutto una palazzina di tre piani nella quale vivono abitano diverse famiglie. In realtà sembra che al momentio dell’incidente, causato forse da una fuga di gas, gli abitanti fossero quasi tutti via. Così i vigili del fuoco hanno dovito lavorare per estrarre le donne e la bambina dalle macerie.



🔴 #Marino (RM) #4maggio 19:56, soccorse due donne e una bambina per il crollo parziale di un edificio nel centro storico: #vigilidelfuoco al lavoro con squadre ordinarie, team #usar (Urban Search and Rescue) e cinofili pic.twitter.com/hReZjBNNrN — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) May 4, 2020

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ravenna, esplosione in una villetta: grave ustione per un 59enne

Crolla una palazzina a Marino, almeno tre persone convolte e un disperso

Le persone ferite sono state individuate quasi immediatamente, anche grazie all’ausilio dei cani da soccorso. In base alle notizie arrivate dal comune sui Colli Romani, la bambina di 4 anni e una delle donne, probabilmente la mamma, sarebbero in buone condizioni. L’altra donna, una 50enne, è stata condotta all’ospedale Sant’Eugenio. I primi aggiornamenti comunque parlano di gravi ustioni. Le ricerche però sono ancora in corso per verificare o meno la presenza di almeno una quarta persona.

Il sindaco di Marino, Carlo Colizza, ha rilasciato una breve dichiarazione all’Adnkronos. Ha commentato il fatto che il bilancio avrebbe potuto essere ancora più grave perché il palazzo è stato completamete sventrato dall’esplosione. E adesso il comune si sta attivando per trovare una sistemazione differennte a chi è rimasto coinvolto.

Sul posto in questi minuti sta anche arrivando Daniele Leodori,

vice presidente della Regione Lazio che è in costante contatto con il presidente, Nicola Zingaretti.