Il bollettino ufficiale del 4 maggio sul Covid-19, diramato dalla Protezione Civile: per la prima volta positivi sotto i 100mila, andamento stabile di morti e guariti

L’Italia pian piano sta uscendo dall’emergenza e oggi, 4 maggio, comincia la fase 2. Poco fa la Protezione Civile ha pubblicato il bollettino sulla situazione del Covid-19 in Italia. oggi i nuovi casi positivi sono 1.221, mentre i morti sono 195 in più rispetto a ieri. Il numero dei guariti, invece, sale di 1.225 unità. Per effetto di ciò le persone attualmente positive sono 99.980, sotto la simbolica soglia dei 100mila. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 22 in meno nelle ultime 24 ore. Il totale dei casi dall’inizio dell’epidemia è di 211.938, mentre quello delle vittime sale a 29.079, tutti i guariti sono 82.879.

Covid-19, il bollettino della Protezione Civile del 4 maggio: tutti i dati divisi per Regioni

Dati sempre più positivi in Italia, anche se condizionati dai meno tamponi effettuati rispetto ai giorni scorsi (circa 23.000). Ad alzare il numero nazionale totale dei casi è sempre la Lombardia, con 577 contagiati in più e 63 morti, dietro c’è il Piemonte con 192. L’Emilia-Romagna fa registrare 159 nuovi casi, mentre un drastico calo è avvenuto in Veneto e Liguria. Nell’ultimo bollettino risultano ben 4 Regioni che toccano la quota zero contagi: Umbria, Sardegna, Molise e Basilicata.

