Coronavirus, Usa contro Cina: non si placano le polemiche sulle presunte origini del virus in un laboratorio di Wuhan. L’OMS prende le distanze

Coronavirus, Usa contro Cina per una polemica infinita. L’amministrazione Trump da settimane accusa apertamente il governo di Pechino di essere responsabile della diffusione del Covid-19. E negli ultimi giorni ha affondato il colpo, anche se prove certe non ce ne sono, forse non e ne saranno mai.



E la conferma è arrivata oggi anche dall’OMS, per bocca della dottoressa Maria Van Kerkhove. “Da tutte le prove viste, più di 15.000 sequenze genetiche, ritengo che questo virus sia di origine animale”, ha detto spegnendo tutte le polemiche. Il tramite potrebber esseer nei pipistelli, ma c’è ancora molto da chiarire prima di arrivare ad una conclusione certa. Ancora più chiaro Mike Ryan, capo del Programma di emergenze sanitarie dell’OMS. Il Covid-19 ha origini naturali come la Sars e l’Ebola. “Ma se gli Stati Uniti hanno dati differenti, li condividano”.

La Cina però sente di essere sotto assedio, anche per non aver informato per tempo gli altri Paesi di quanto fosse pericoloso il virus. Oggi l’ultimo ad insinuare dubbi è stato Ben Wallace, segretario alla Difesa britannica, intervistato da Radio Lbc. Secondo lui i cinesi dovranno rispondere a molte domande, per prima quella sulla mancata velocità con la quale hanno informato il mondo della crisi.

Coronavirus, Pechino attacca gli Usa e anche il Lego finisce in mezzo



Pechino ovviamente non ci sta. La tv di Stato, Cctv, ha dedinito le accuse di Mike Pompeo come folli ed evasive. Ma in fondo il governo se lo aspettava. Esiste un rapporto interno, del quale è enttrata in possesso l’Agenzia Reuters, che parla di una nuova ondata di ostilitànei confronti del popolo cinese, come era successo all’epoca di piazza Tiananmen.

E cosìm potrebbe succedere di tutto, persino una escalation che porti ad un conflitto reale e non solo più verbale. Per ora valgono le parole. Come quelle del Global Times, il quotidiano del Partito comunista. Ha invitato Pompeo a “presentare queste cosiddette prove al mondo, e in particolare al pubblico americano che cerca di ingannare di continuo. La verità è che Pompeo non ha alcuna prova, e nella sua intervista stava bluffando”. Lui e Steve Bannon, che aveva paragonato questa vicenda a una Chernobyl biologica, sono stati definiti due clown.

Non si salva nessuno, nemmeno il Lego. In rete da qualche giorno circola un video ironico nel quale la Cina irride le critiche degli Usa sulle sue responsabilità. E i protagonisti sono proprio gli omini del famoso produtto0re danese che però non c’entra nulla. “Non siamo stati coinvolti nel fare questa animazione in alcun modo. Noi ci focalizziamo sul portare i giocattoli ai bambini e alle famiglie”.

