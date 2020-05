Coronavirus, in Olanda riaprono le scuole elementari e medie tra qualche giorno mentre a giugno sarà la volta di quelle superiori.

E’ sicuramente tra i paesi europei meno colpiti dall’emergenza Coronavirus e, proprio per questo motivo, l’Olanda si appresta a riaprire le scuole. Lunedì 11 maggio – secondo quanto riportato dall’Ansa – riapriranno le scuole elementari e medie, mentre a inizio giugno dovrebbero ripartire le lezioni anche in quelle superiori. Per quel che concerne le altre attività, bisognerà attendere il 20 maggio per veder riaprire bar, ristoranti, parrucchieri e palestre, mentre i famosi coffee shop di cannabis restano attivi per il takeaway.

Coronavirus in Olanda, ecco i numeri

Nelle ultime 24 ore, intanto, si registrano altri 199 contagi e 26 morti in Olanda a causa del Coronavirus. Con questi ultimissimi dati, salgono a 40.770 i casi complessivi di positività al Covid-19, mentre i decessi sono adesso 5.082. Numeri decisamente migliori rispetti a quelli del nostro paese, dove i contagi totali hanno superato quota 210 mila mentre i decessi sono arrivati addirittura a 28.884.

