La Guardia di Finanza compie 25 arresti a Catania per traffico di droga ed armi. Maxi blitz dei finanzieri, che colpiscono criminali vicino Cosa Nostra.

Il Coronavirus ha fermato il mondo intero, ma non le associazioni criminali. Così, nella giornata di ieri la Guardia di Finanza ha compiuto una maxi operazione a Catania, colpendo un clan vicino Cosa Nostra, riconosciuto per traffico di droga ed armi.

L’operazione è avvenuta alle prime ore del mattino ed ha portato a 25 arresti, di criminali vicino alla più grande associazione mafiosa in Italia. Andiamo quindi a vedere tutti i dettagli dell’operazione della Gdf nel catanese.

Catania, traffico di droga ed armi: l’operazione della Gdf

Nelle prime ore del mattino, i finanzieri del comando del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, in collaborazione con i Comandi Provinciali di hanno compiuto la maxi operazione, il tutto su delega della Procura distrettuale etnea.

Così sono stati compiuti ben 25 arresti (21 in carcere e 4 ai domiciliari) per vario titolo. I principali capi d’accusa sono traffico di droga i (cocaina, marijuana, hashish e “crack”) ed armi. Tutto il trafico illecito presente nel catanese era al fine di agevolare il clan mafioso dei “Santapaola–Ercolano“. In queste ore, la guardia di finanza sta provvedendo a mettere sotto sequestro anche delle attività imprenditoriali e di due proprietà immobiliari.

Come si legge dalla ntoa diramata dal Nucleo di Polizia Economico- Finanziaria di Catania, l’operazione ha consentito di prevenire a ripetuti riscontri dell’operatività di molteplici gruppi criminali organizzati, con l’arresto di sei corrieri della droga. Dopo l’arresto sono stati confiscati oltre kg. 4 di cocaina, kg. 52 di marijuana e kg.25 circa di hashish.

