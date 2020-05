Su WhatsApp è possibile usare due numeri contemporaneamente sullo stesso telefono: una modalità molto utile per gli utenti

Forse non tutti lo sanno, ma esiste la possibilità di usare su WhatsApp due numeri contemporaneamente sullo stesso telefono. Per tanti, magari, questa sarà una novità superflua, ma molto importante per chi, ad esempio, utilizza una dual Sim sullo smartphone con due numeri diversi, anche per esigenze lavorative. Ci sono vari metodi per arrivare a questa modalità, semplici da utilizzare anche per gli utenti meno esperti, illustrati dal sito specializzato ‘Tutto Android‘. Diverse case produttrici di smartphone hanno attivato il sistema per rendere funzionanti due account sull’applicazione di messaggistica istantanea, di proprietà di Facebook.

Whatsapp, come usare due numeri dallo stesso telefono: tutti i metodi per farlo

Il sistema più semplice da fare è quella della clonazione dell’app. In questo modo non ci sarà bisogno di installare nulla, visto che tramite badge il dispositivo mobile riconosce l’account secondario. Sullo Xiaomi o su altri smartphone con interfaccia utenti MIUI, basta andare sulle impostazioni, poi nella sezione “App” e infine su “App clonate“. Dopodiché clicca su Whatsapp e i due account saranno per un uso contemporaneo. La steso procedimento è possibile su dispositivi OnePlus, Oppo, Asus, Vivo e Huawei. Leggermente diverse, invece, le fasi per i Samsung e per l’interfaccia grafica One UI. Qui la volontà di utilizzare il doppio account va indicato in fase di installazione dell’app, ma può essere fatto anche successivamente. Sempre dalle impostazioni, selezionare “Funzioni avanzate” e in seguito “Doppio account“.

Il secondo metodo è quello di scaricare un’app accessoria: WhatsApp Business. Essa è molto efficace perché consente di utilizzare due numeri contemporaneamente sullo stesso telefono, indipendentemente che sia Android o iOs. In questo caso la persona con cui si parla riceverà una notifica con la quale viene avvisata che l’utente utilizza l’app per il business. Basta scaricarla su Google Play Store e seguire la procedure di installazione, inserendo il secondo numero che volete utilizzare a fianco di quello principale.

Oltre ai metodi sopra illustrati, infine, c’è una terza opzione: lo spazio parallelo. Non comoda come le precedenti, ma al tempo stesso utile per gestire due account diversi su WhatsApp, ma non solo. Le due app più note su Google Play Store sono Parallel Space e Dual Space.