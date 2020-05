La piattaforma pay per view italiana di Sky, regala due canali gratis fino al 31 maggio. Andiamo a scoprire quali saranno i due canali regalati agli abbonati.

L’Italia è pronta ad affrontare la Fase 2 e nonostante ciò non finiscono le iniziative per accompagnare gli italaini nell’emergenza Covid-19. Infatti la piattaforma pay-per-view, Sky Italia, è pronta ad offrire ai suoi abbonati altri due canali.

Infatti fino al 31 maggio saranno disponibili in chiaro i canali Sky Cinema #IoRestoACasa 1 e Sky Cinema #IoRestoACasa 2.

Così con il lockdown parziale, prolungato fino alla fine del mese, l’azienda ha deciso di prolungare l’iniziativa lanciata il mese scorso. Un buon modo per sopperire all’assenza dei maggiori eventi sportivi, cancellati a causa della pandemia. Come ricordiamo, i canali sono oramai attivi da più di due mesi per tutti gli abbonati (via satellitare, via fibra, via digitale terrestre).

Ovviamente i canali saranno dedicati al mondo del cinema, come indica appunto il nome. Tanti grandi titoli del cinema italiano ed internazionale saranno trasmessi in questo mese, come: “Figli” di Valerio Mastrandrea e Paola Cortellesi, e “Parasite“, pellicola vincitrice di un premio Oscar come miglior film del 2019.

Sky regala due canali, le iniziative per il proseguimento del lockdown

Un’iniziativa apprezzata, quella di Sky, e che sarà prolungata almeno fino alla fine del lockdown. Un palinsesto ricco, che accompagnerà tutti gli italiani che continueranno con lo smart-working. Andiamo quindi a scoprire quali saranno i titoli trasmessi dall’emittente a pagamento.

Come sempre Sky è pronta ad offrire i migliori titoli del cinema mondiale. Oltre a “Figli” e “Parasite“, troviamo anche la commedia di Francesco Mandelli “Appena un minuto” e un film italiano come “Gli Uomino d’Oro“, con Fabio De Luigi, Edoardo Leo e GIampaolo Morelli. Mentre per il cinema mondiale, sarà offerta la trilogia di “Jurassic Park” la saga dello Squalo e Psycho.

L.P.

Per altre notizie sul mondo del Cinema & Tv, CLICCA QUI !