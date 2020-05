La Premier League vuole tornare sui campi e portare al termine la stagione. L’idea è di ripartire il 12 giugno utilizzando 8-10 stadi scelti

L’emergenza Coronavirus ha stravolto tutti i piani nel mondo dello sport. Dal calcio alla Formula 1, passando per l’Nba e il tennis. Tutto bloccato e dal destino ancora incerto. Al momento è veramente difficile avere certezze sulle possibili date di ripartenza, ma le varie associazioni stanno lavorando giorno e notte per studiare piani di ripresa. Il tutto in linea con le misure di sicurezza e prevenzione imposte dai vari governi.

Per quanto riguarda il calcio, tra i primi massimi campionati europei sospesi ci sono l’Eredivisie olandese e la Ligue 1 in Francia, che ha assegnato il titolo a tavolino al Paris Saint-Germain. La Serie A è ancora parecchio in dubbio, mentre in Inghilterra si lavora per un ritorno in campo già a partire dalle prossime settimane. Il cosiddetto “Project Restart” consiste in una serie di misure volte alla ripresa della Premier League dal 12 giugno.

Premier League, il piano per la ripresa: di cosa si tratta

Si chiama “Project Restart“, ed è il piano in studio per permettere alla Premier League di tornare in campo il prima possibile. Nella giornata di ieri, i 20 club inglesi si sono riuniti in teleconferenza con la FA, ribadendo la volontà unanime di portare al termine la stagione. L’idea è quella di riprendere già a partire dal prossimo 12 giugno, seguendo alcune misure di prevenzione.

Il piano consisterebbe in una serie di test e tamponi da sottoporre a calciatori e staff 48 ore prima della ripresa degli allenamenti, e poi due volte a settimana. Possibile anche l’obbligo di utilizzare le mascherine protettive. Si discute anche sulla scelta degli stadi in cui giocare. I club vorrebbero usare i loro, ma la FA spinge per una scelta di 8-10 campi prestabiliti e neutri, in cui le squadre si sfideranno a porte chiuse.

Per rendere valida questa proposta, si attendono novità dal governo britannico. Fondamentale sarà il prossimo 7 maggio, data in cui si dovrà decidere se prolungare o meno il lockdown.

