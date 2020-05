Sarà una domenica con il meteo condizionato dal forte vento. L’anticiclone subirà infiltrazioni da est che porteranno a pioggia e grandine.

Sarà una domenica segnata da un meteo particolare, in cui il vento e la pioggia la faranno da protagonista. Infatti l’anticiclone africano presente sulla penisola dovrebbe subire delle infiltrazioni da Est, con forti venti, ma soprattutto con un break temporalesco pronto a colpire in giornata.

Quindi la calma apparente mostrata dai cieli al mattino sarà improvvisamente spezzata dall’arrivo di temporali durante la giornata. Cieli che risulteranno nuvolosi soprattutto su Sardegna, sul medio e basso Adriatico e su parte del Sud.

Come abbiamo anticipato, nelle prossime ore forti venti potrebbero colpire la penisola. Nello specifico soffieranno sull’Italia i venti di Maestrale e di Grecale, che contrasteranno le temperature ancora miti. Saranno maggiormente esposti a fenomeni le Marche, l’Abruzzo, il nord del Molise. In serata le piogge potrebbero cadere su Campania, Basilicata e Calabria.

Meteo, vento e pioggia: come cambia la giornata in questa domenica 3 maggio

Così la situazione tranquilla mostrata al mattino sarà velocemente spazzata via da un improvviso break temporalesco. Infatti le piogge colpiranno in giornata portando con sè i forti venti di Grecale e Maestrale. Andiamo quindi a vedere cosa succederà durante questa giornata, andando ad analizzare la situazione settore per settore.

Sulle regioni del Nord Italia al mattino avremo cieli sereni o poco nuvolosi. Sin dalle prime ore in Val d’Aosta avremo ancora residue piogge in dissoluzione in giornata. Con l’evolversi della giornata qualche pioggia potrebbe colpire la Liguria. Le temperature risulteranno stabili, con massime dai 21 ai 25 gradi.

Invece sulle regioni del Centro Italia dopo un avvio di giornata sereno, un break temporalesco colpirà le regioni centrali con piogge che colpiranno per prima le Marche. COn l’evolversi della giornata i temporali cadranno anche su Abruzzo, Lazio e Molise. Anche qui le temperature risulteranno stazionarie, con massime dai 19 ai 26 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia dopo una mattina dalla situazione serena, il break temporalesco colpirà anche qui. Le prime piogge colpiranno la Campania per poi espandersi anche su Basilicata e Calabria. Sul versante ionico invece troveremo una situazione più serena condita da cieli sereni. Le temperature anche qui rimangono stazionarie, con massime tra i 20 ed i 25 gradi.

L.P.

