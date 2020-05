Fase 2 Veneto, Zaia apre rispettando il decreto del governo e Federica Pellegrini torna in piscina. Tutte le novità in vista

Fase 2 Veneto, Luca Zaia si attiene al decreto del governo senza forzare la mano come altri governatori regionali. Ma da domani, 4 maggio, una delle regioni più colpite fin dall’inizio della pandemia, potrà tornare ad una pseudo normalità. Oggi sono stati registrati solo 58 nuovi casi di positività (e 14 decessi), per un totale di 7.299 di ‘attualmente positivì’.

L’ordinanza del presidente del Veneto sarà valida su tutto il territorio regionale e sa di liberazione per molti. Tutti fuori con la mascherina, su questo nessuna concessione se non per i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità. Ma intanto le visite ai congiunti sono ammesse in tutto il territorio regionale. In più, nessun bisogno di distanziamento tra persone conviventi

Esentati dalla mascherina anche coloro che svolgono attività motoria intensa, ma dovranno indossarla al termine dell’allenamento. E proprio sugli allenamenti c’è un’apertira importante, quella agli sportivi profesiolnisti. Come Federica Pellegrini, che oggi si era lamentata della situazione su ‘La Gazzetta dello Sport’. Da domani potrà tornare nella sua piscina, quella di Verona. Tutta la pratica sportiva o motoria individuale è permessa rispettando il distanziamento di almeno due metri.

Permesso in Veneto anche lo spostamento verso seconde case e altri beni mobili per attività di manutenzione da parte del proprietario. E saranno anche riaperti parchi e giardini, anche di ville pubbliche.

Fase 2 Veneto, Luca Zaia vuole Oprah Winfrey testimonial per il turismo



In Veneto l’accesso agli esercizi commerciali sarà consentito ad un solocomponente di ciascun nucleo famigliare. Per questo è ammesso il commercio con consegna a domicilio riservato alle attività commerciali sospese. In più è ammessa la vendita di cibo con consegna a domicilio, rispettando le norme igienico-sanitarie per l’attività di confezionamento e di trasporto. Stesso discorso per la vendita di cibo da asporto, previa ordinazione on-line o telefonica garantendo ingressi contigentati.

Consentiti anche i mercati e altre forme di vendita per generi alimentari, anche senza posto fisso. Dovranno esserci varchi di accesso separati da quelli di uscita e sorveglianza pubblica o privata per verificare le distanze sociali. Permessi acnhe gli accessi ai cimiteri e le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione dei congiunti fino a un massimo di quindici persone.

Ma quello che Zaia non ha inserito nell’ordinanza, l’ha detto a vove, Il governatore sta pensando di ingaggiare Oprah Winfrey per rilanciare il turismo in Veneto.“Servono gli influencer e gli opinion leader. Se Oprah Winfrey ti dice di fare le vacanze in un posto, è chiaro che avrà una grande visibilità. E a noi serve questo”.