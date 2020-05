La giornalista Diletta Leotta fa impazzire i fan su Instagram mostrandosi in terrazza senza reggiseno

La giornalista, tra le più belle del panorama italiano, Diletta Leotta non manca mai di far impazzire i propri fan con scatti alquanto bollenti su Instagram. In questo periodo di quarantena, passato con il fidanzato Daniele Scardina, sono quasi quotidiani i post in cui si mostra a tutti. Una volta nella piscina gonfiabile, un’altra a prendere il sole ed anche a far fitness.

Diletta Leotta dimentica il reggiseno: la foto di Instagram

Nell’ultimo post, la cui foto è accompagnata dalla didascalia “In viaggio con la fantasia”, la vede attenta a leggere un libro mentre si tocca i capelli. A far impazzire i fan, però, non è certamente questo e nemmeno il pantaloncino molto corto. Diletta infatti, sotto una canotta bianca, non sembra portare il reggiseno ed il petto in bella mostra genera commenti come “Ah ma allora lo fai apposta” o “beh che dire allora viaggiamo anche noi”. A dimostrazione che non solo il libro lascia spazio alla fantasia.

