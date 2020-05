Il bollettino dei numeri da Covid di oggi 3 maggio: tutti i numeri sono al ribasso. Record positivo di morti dall’inizio dell’epidemia

Pochi minuti fa, da parte della Protezione Civile, è stato reso noto il bollettino riguardante i numeri dell’epidemia da Covid-19 in Italia. I nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono aumentati di 1.389 unità per un totale di 210.717. I decessi di oggi portano il numero più basso dall’inizio dell’epidemia: sono infatti 174, per un totale di 28.884. I guariti invece 81.654 (+1.740). I casi attuali dunque, con 100.179 unità, sono 525 in meno rispetto ad ieri. Le persone in terapia intensiva sono 38 in meno, con 1501 pazienti.

Covid 19, il bollettino della Protezione Civile di sabato 3 maggio: la divisione per Regioni

La Lombardia continua a farla da padrone in questa tragica situazione. Si registra infatti un aumento di 259 positivi rispetto ad ieri per un totale di 36.926 attuali contagiati. Segue il Piemonte con 15.638 casi attuali. L’Emilia Romagna al terzo posto con 9.405 attuali positivi. Calano addirittura i numeri in Valle D’Aosta, Molise e Basilicata. In Umbria e Molise i casi totali sono ad aumento 0.

