Qualche ora fa, ci sono stati diversi spari con arma da fuoco al confine tra la Corea del Nord e quella del Sud, nella zona demilitarizzata

Continuano ad esserci conflitti tra le due Coree. Intorno alle 7:40 locali (circa 00:41 in Italia) ci sono stati diversi spari con arma da fuoco nella Dmz, la zona demilitarizzata al 38° parallelo. Il tutto sarebbe avvenuto al confine della città di Cheorwon, che si trova proprio al confine tra i due Paesi.

A riferire dell’accaduto è stato il Comando di stato maggiore congiunto di Seoul, che ha spiegato anche come dopo l’incidente avvenuto ci siano stati tentativi di chiarimento sull’accaduto. Le linee di intercomunicazione di Pyongyang e Seoul si sarebbero messe in contatto per ricostruire l’accaduto, ed evitare qualsiasi altro incidente tra la Corea del Nord e quella del Sud.

Corea del Nord, scontro intenzionale? La smentita da Seoul

Ma si tratta di un attacco intenzionale, portato avanti dalla Corea del Nord? Non secondo Yonhap, un agenzia di stampa del Sud che ha riportato, in forma anonima, le parole di un funzionario militare di Seoul. Rientrato quindi sul nascere il rischio di altri scontri a fuoco tra i due Paesi asiatici.

