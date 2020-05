Il Carrefour ha ritirato le bottiglie di latte da un litro, in quanto diversi clienti ci avrebbero trovato dei pezzi di plastica al loro interno

Il Carrefour ha deciso di ritirare dal mercato le bottiglie di latte da un litro. La nota catena di supermercati ha dovuto prendere questa decisione a seguito di alcune lamentele da parte dei suoi clienti. Sarebbero stati trovati per diverse volte dei pezzi di plastica al loro interno. Le segnalazioni, arrivate sia dall’Italia che dalla Francia, hanno subito fatto scattare l’allarme all’interno della catena di alimentari.

Per quanto riguarda coloro che hanno acquistato i cartoni di latte da Carrefour nel breve periodo, la catena ha consigliato di riportarli subito presso il punto vendita con lo scontrino. In Francia è già stato comunicato che le persone saranno risarcite, mentre in Italia non è stata ancora fatta nessuna comunicazione in merito.

Carrefour, plastica nei cartoni di latte: di quali prodotti si tratta

Carrefour ha dovuto ritirare momentaneamente dal mercato tutti i cartoni di latte da 1 litro. Secondo diverse lamentele, sia in Francia che in Italia, molte persone avrebbero trovato al loro interno dei pezzi di plastica. Nello specifico, i prodotti a rischio sarebbero quelli provenienti dalle campagne francesi semi-scremato UHT sterilizzato e quelli di montagna semi-scremato UHT.

In Francia, la catena ha già comunicato che, riportando i prodotti presso il punto vendita, sarà possibile richiedere il risarcimento del stesso. Ancora da capire se sarà così anche in Italia, in quanto non sono ancora arrivate comunicazioni ufficiali da parte della catena.

