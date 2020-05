Continua lo scontro tra il ministro Boccia e la governatrice della Calabria, Jole Santelli, che non vuole arretrare di un passo rispetto all’ordinanza di riapertura di alcune attività

Era la settimana scorsa quando la governatrice della Calabria, Jole Santelli, aveva deciso di riaprire bar e ristoranti all’aperto in barba alle disposizioni del governo nazionale. Questo ha creato un polverone interno alla regione, dato che molti sindaci non erano d’accordo con l’ordinanza, ma anche a livello dell’intero territorio.

Il cittadino numero uno della regione ha, dopo pochi giorni, ricevuto una diffida e il “rimprovero” del ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia. Quest’ultimo poi, in accordo con la Presidenza del Consiglio, ha impugnato l’ordinanza della Regione Calabria del 29 aprile. Gli atti sono stati poi trasmessi come da prassi all’Avvocatura generale dello Stato. Ora le soluzioni sono due: il ricorso del governo non verrà depositato qualora la Santelli revocasse l’ordinanza sulle riaperture. Diversamente, domani l’impugnativa sarà depositata al Tar.

“Mi auguro che la presidente Santelli segua le regole perché lei sa che quell’atto è illegittimo. Non si è nemmeno presentata alle ultime videoconferenza e questo non va bene. Io l’ho chiamata perché ci conosciamo da anni ed ha ancora tempo per ritirare l’ordinanza”, queste le parole di Boccia ai microfoni di Skytg24.

Calabria, la Santelli non arretra sulle riaperture

Ai microfoni dell’Ansa, però, la Santelli non mostra segnali di passi indietro o di pentimento. Afferma infatti convinta: “Mi spiace invece perché io mantengo l’ordinanza. Sono convinta dei presupposti, sono sicura che entro una settimana faranno esattamente la stessa cosa che ho fatto io”. Si dice dispiaciuta che il ministro abbia preso la questione come una sfida od un braccio di ferro “mentre era semplicemente la legittima richiesta della regione di far vivere e lavorare, soprattutto lavorare”.

