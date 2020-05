Cadavere carbonizzato ritrovato su un balcone di Roma, è questa l’ultima notizie che sta facendo il giro del web.

Pochissimi minuti fa la polizia avrebbe ricevuto una telefonata davvero molto strana, particolare. Un uomo li ha contattati perché ha rilevato la presenza di un cadavere carbonizzato su un balcone. Una chiamata di certo non comunque, che ha subito allertato le forze dell’ordine ad accorrere sul post. Parliamo di Via Fani,in zona Balduina a Roma, riporta Leggo. Qui è stato trovato un corpo totalmente bruciato. Le indagini sono in corso e certamente la situazione è incredibilmente particolare. Bisogna comprendere cosa sia successo e come nessuno si sia accorto di nulla. Parliamo di un corpo totalmente carbonizzato, che di certo non è possibile che nessuno non abbia visto niente.

Cadavere carbonizzato sul balcone, giallo a Roma

Gli inquirenti, si sa per il momento, avrebbero trovato una situazione di enorme degrado. E’ stata anche trovata una donna nell’appartamento, che sarà ampiamente ed approfonditamente interrogata dalle forze dell’ordine per cercare di comprendere cosa sia accaduto. Di certo nelle prossime ore ci saranno dei risvolti e si cercherà di comprendere come ci sia finito un cadavere carbonizzato su un balcone di un appartamento romano. Il giallo è aperto.

