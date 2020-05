Bill Gates chiama il premier italiano Giuseppe Conte. Il fondatore di Microsoft pronto ad impegnarsi nella ricerca per trovare il vaccino contro il Covid-19.

Anche uno degli uomini più potenti al mondo è pronto a collaborare per la ricerca di un vaccino e non solo. Parliamo di Bill Gates, il fondatore di Microsoft disposto ad offrire all’intero pianeta un rimedio contro la pandemia da Coronavirus.

Bill in queste ore sta chiamando i vari capi di stato tra cui anche il nostro premier, Giuseppe Conte. Gates ha infatti riconosciuto l’impegno messo dal premier per la lotta contro il virus. L’obiettivo, come detto, è finanziare la ricerca nell’intento di trovare un vaccino il prima possibile contro il virus.

Gates, infatti, è pronto a promuovere una cooperazione globale. Il primo step è presentata dalla conferneza stampa della commissione europea prevista per lunedì 4 maggio. Il magnate americano ha riconosciuto il grande impegnod ell’Italia contro il virus, con il premier Conte pronto a portare l’argomento al centro del G20 del 2021.

L’iniziativa promossa da Bill Gates e da Conte è appoggiata anche da Francia, Germania, Norvegia e Consiglio Ue e chiamata World against Covid-19.

Bill Gates e l’operazione World Against Covid-19: alla ricerca del vaccino

Il fondatore di Microsoft è pronto a far partire la cooperativa internazionale per trovare un vaccino contro il Covid-19. L’obiettivo di Gates è la raccolta di ben 7,5 miliardi di euro, somma che permetterebbe di velocizzare la ricerca ed aumentare la possibilità di trovare un rimedio contro al virus.

Il testo non è stato firmato solamente da Giuseppe Conte, ma anche da Angela Merkel, dal presidente francese Emmanuel Macron, dal presidente del Consiglio europeo Charles Michel, dalla premier norvegese Erna Solberg e dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Nella lettera scritta con i vari capi di stato è sottolineato come la posta in gioco sia alta e solamente uniti si potrà trovare una soluzione contro il virus. Bisognerà quindi riunire le menti più brillanti e più preparate al mondo per trovare al più presto un vaccino per rimettere in salute il pianeta.

Inoltre l’unione europea ha potenziato l’accesso all’Access to Covid-19 Tools, una piattaforma che intende dare maggior risalto alla ricerca e la distribuzione equa del vaccino e di altri strumenti diagnostici e terapeutici per salvare i malati da Coronavirus.

Una volta raccolti i 7,5 miliardi, l’Unione Europea darà il via ad una cooperazione globale, in grado di coinvolgere scienziati e autorità di normazione, industria e governi, organizzazioni internazionali, fondazioni e operatori sanitari. Ogni euro raccolto sarà così convogliato ad organizzazioni sanitarie conosciute nel mondo come Cepi, Gavi, l’Alleanza per il vaccino tramite il Fondo Mondiale e l’Unitaid.

Così con la collaborazione con Bill Gates aumenterà la possibilità di trovare un vaccino, nella speranza di rimettere in salute il pianeta il prima possibile.

L.P.

