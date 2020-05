Beppe Grillo con la mascherina a metà dicembre, il filmato torna d’attualità oggi in piena pandemia. Voleva solo ‘difendersi’ dai giornalisti?

Beppe Grillo con la mascherina a metà dicembre. Allora era apparsa una trovata goliardica, o satirica a seconda di come la si giudichi. Adesso però sembra assumere anche un significato diverso. Perché il video ha ripreso a circolare su Youtube, anche perché fuori era pieno di giornalisti. E qualcuno ha avanzato il sospetto che fosse gioà informato su tutto quanto poi è realmente successo.



Ufficialmente quel 17 dicembre 2019 Grillo era a Roma per partecipare ad una riunione con i senatori 5 Stelle. Ed era anche il momento del boom per il movimento delle Sardine. Come l’ha definito lui ” un movimento igienico sanitario, vogliono un po’ di pulizia, non è sbagliato. Non vogliono rifare la società, vogliono igienizzarla”.

Il sospetto avanzato da alcuni è che sotto invece possa esserci altro. A fine novembre infatti Grillo avrebbe fatto per due volte visita all’ambasciatore cinese a Roma. E secondo le ultime notizie dalla Cina, i primi casi di contagio sarebbero collocabili attorno alla metà di novembre- Quindi Grillo sapeva già qualcosa? Rimarremo con il dubbio.