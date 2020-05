Autocertificazione, ironia di Matteo Salvini contro il governo e l’ultimo Dpcm. E in una lunga intervista mette alcuni punti fermi

Autocertificazione, ironia di Matteo Salvini sulle ultime decisioni del governo. Il leader della Lega pochi minuti fa ha postato sul suo profilo Facebook ufficiale una maglietta che irride in maniera goliardica il nuovo Dpcm che pochi avevano capito. Ed è stato subito boom di like e di commenti.

In serata però Salvini aveva anche concesso una lunga intervista all’AGI, ribadendo concertti che ripete da giorni sulla Fase 2. In primis che domani, 4 maggio, pochi in realtà hanno capito cosa potranno fare. Chi potrà liberamente andare a lavorare? Chi potrà uscire di casa per andare a trovare parenti e congiunti? Secondo lui c’è tanta confusione, anche per le nuiove regole sui locali pubblici. “Chiediamo al governo poche indicazioni, ma chiare e precise. Temo che ci sarà un caos totale”.

Il suo timore è anche legato alle forze dell’ordine che dovranno far rispettare le regole con i loro controlli e saranno loro malgrado prese in mezzo. In primis, fosse per lui, eliminerebbe l’autocertificazione, perché la Fase 2 dovrebbe dire proprio questo, non doversi più giustificare per tutto. Ancora una volta ribadisce che la libertà dovrebbe essere il primo obiettivo: “Libertà di uscire, libertà di movimento, libertà d’impresa, libertà educativa, libertà di culto”.Fino ad oggi gli italiani hanno dimostrato di essere maturi e rispettosi, ora bisognerebbe cominciare a fidarsi.

Altro punto dolente è quello legato alla scuola. Fino ad oggi la ministra Azzolina, secondo Salvini, ha detto tante cose che poi ha anhe smentito. E così tanto gli insegnanti quanto gli studenti ancora non capiscono come fare. Come esempio ha citato lpaternanza, tre giorni a scuola e altrettanti a casa. Non gli pioace, così come la didattica on line che non funziona e comunque non è scuola.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> 25 Aprile, Guccini e la sua Bella Ciao contro Salvini – VIDEO

Fase 2 Matteo Salvini contro il governo propone anche una nuova Europa



Matteo Salvini va all’attacco del governo: “Siamo stati bombardati da un diluvio di Dpcm astrusi e contraddittori”. In realtà, guardando a quello che è successo in altri Paesi virtusi, sono bastate poche e chiare regole per limitare il contagiio. Detto questo però, lui per primo insiste sulle norme essenziali, sulla pulizia continua delle mani, sul distanziamento interpesonale.

Uno dei problemi irrisolti, anche con il nuovo decreto, è quello legato al lavoro. La coperura della cassa integrazione non funziona ancora e per Salvini è anche colpa dei sindacati. “I ritardi nell’erogazione di liquidità hanno già condannato a morte una grande quantità di piccole e micro-imprese”. Poi ci sono le Partite Iva pesantemente toccate e più in generale aziende che rischiano seriamente di non riaprire più.

Salvini non dice di no a priori, vorrebbe collaborare con il governo ma anche poter dire la sua opinione. Come ha fatto la governatrice Santelli in Calabria. E la decisione del governo di impugnare l’ordinanza che consente la riapertura di bar e ristoranti è un errore.

Infine un pensiero sull’Europa. “I cittadini lo hanno capito che non è questa l’Europa di cui hanno bisogno: si muove tardi e male”. Quindi, a fine emergenza anche questa idea di Uniione Europea dovrà essere ripensata. E il calo negli ultimi sondaggi? Non è assolutamente preoccupato, nemmeno per il paragone e la presunta rivalità con Luca Zaia. Perché in effetti è l’eccellenza della classe dirigente leghista “e mi fido assolutamente di lui”.