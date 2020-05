Più tempo per consegnare la dichiarazione dei redditi, dal 5 Maggio online la dichiarazione precompilata

Avremo a disposizione più tempo per presentare il 730, online il 5 maggio la dichirazione dei redditi precompilata da consegnare entro il 30 settembre. Per chi deve incassare dei rimborsi, può presentare il modello a partire dal 31 maggio e sarà rimborsato dalla prima busta paga del mese successivo.

Dichiarazione dei redditi e bonus: le novità del Decreto Aprile

Come riporta Repubblica, il Decreto Aprile, che nelle intenzioni di governo accompagnerà la fase 2 dell’emergenza Coronavirus, sta prendendo faticosamente forma. Tuttavia, le liti all’interno della maggioranza stanno rallentando i lavori e stanno facendo slittare, di giorno in giorno, l’uscita del decreto. In base a quanto si legge nella bozza del provvedimento, cambiano i requisiti reddituali e patrimoniali per ottenere il Reddito di cittadinanza. La soglia Isee, come riporta Repubblica, sale a 10 mila euro, mentre quella del patrimonio immobiliare sale da 30 mila a 50 mila. La soglia del patrimonio mobiliare salirà da 6 mila a 8 mila.