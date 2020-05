Andiamo a vedere come risolvere uno dei problemi di WhatsApp, ossia cosa fare se appare il numero al posto del nome del contatto.

In questo periodo di quarantena molte applicazioni stanno sperimentando nuove funzioni per aggiornare il proprio servizIo. Una delle applicazioni più attive da questo punto di vista è WhatsApp, che sta sfruttando questo momento per rendere sempre più ricco il servizio offerto. In queste settimane, infatti, l’applicazione di messaggistica più usata al mondo ha annunciato l’arrivo della funzione multidispositivo e la novità delle chiamate ad otto persone per sbarazzarsi della concorrenza di House Party.

Ma WhatsApp, nonostante gli aggiornamenti, continua a presentare dei bug, alcuni più gravi degli altri. Uno dei problemi riscontrati maggiormente è la visione del numero al posto del nome del contatto salvato. Andiamo quindi a vedere come risolvere questo bug iun piccoli e semplici passi.

WhatsApp, come risolvere uno dei bug più comuni: cosa fare

Uno dei problemi più segnalati dai clienti dell’applicazione è quello del numero al posto del nome contatto. Ma due possono essere le cause del problema rilevato da molti utenti: il primo è un’errata sincronizzazione di WhatsApp; il secondo invece riguarda le autorizzazioni date all’applicazione.

Partiamo dal problema della sincronizzazione con le altre applicazioni. Risolvere questo bug è semplicissimo, basta aprire le impostazioni del vostro smartphone e successivamente cliccare sulla voce utenti o contatti e poi su WhatsApp. Poi successivamente bisognerà rimuovere l’account e confermare la decisione. Infine bisognerà riaprire WhatsApp, premere sull’icona per iniziare una nuova chat ed infine andare su menu e cliccare la voce aggiorna.

Per risolvere il problema delle autorizzazioni all’applicazione basteranno ancora meno passaggi. Infatti basterà aprire le impostazioni del cellulare e successivamente cliccare su App e Notifiche. A questo punto trovata l’icona di WhastApp basterà cercare la voce autorizzazioni e controllare che sia abilitato l’accesso alla rubrica.

Se nessuna di queste due soluzioni dovesse funzionare, allora consigliamo di effettuare il backup di WhatsApp seguendo le diverse procedure per iOS ed Android, poi successivamente cancellare l’app ed installarla nuovamente.

L.P.

