USA, Trump sta con i manifestanti armati in Michigan: “Brave persone”. Il Presidente americano giustifica l’arrabbiatura dei dimostranti che hanno fatto irruzione nel Municipio di Lansing

Non è un momento facile per i cittadini di ogni parte del mondo. I continui lockdown forzati per contrastare la diffusione della pandemia di Covid-19 stanno portando al collasso diverse comunità. Proteste e manifestazioni stanno crescendo in ogni angolo del pianeta. Ultima in ordine cronologico quella organizzata in Michigan, dove un gruppo di manifestanti armati ha assaltato il Municipio di Lansing, sede istituzionale del governo. La vera notizia però, è che il presidente Donald Trump invece di condannare l’accaduto si è schierato a loro favore. La protesta dei cittadini del Michigan è legata al lockdown troppo duro imposto dalla governatrice democratica Gretchen Whitmer per impedire la diffusione della pandemia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Covid, Trump ignorò gli allarmi dell’Intelligence: l’accusa

Spinto probabilmente da una motivazione politica, Trump ha quindi commentato su Twitter: “Queste sono persone molto brave, ma sono arrabbiate. Vogliono riavere indietro le loro vite. Guardale, parla con loro”.

D’altronde nell’ultimo periodo l’attuale presidente americano si sta preoccupando del consenso elettorale in vista della possibile rielezione. Cavalcare il malcontento della popolazione bloccata a casa sembra portare i suoi frutti. In quest’ottica Trump ha incoraggiato i governatori ad allentare le restrizioni emanate nel tentativo di contenere la curva epidemiologica del coronavirus.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Trump annuncia: “Prove contro Wuhan; Remdesivir autorizzato dalla Fda”

The Governor of Michigan should give a little, and put out the fire. These are very good people, but they are angry. They want their lives back again, safely! See them, talk to them, make a deal.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 1, 2020