Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, annuncia di avere le prove della creazione del virus a Wuhan. Confermato il Remdesivir come antivirale.

Un Donald Trump scatenato ha rilanciato le accuse contro Wuhan. Infatti il presidente americano ha attaccato nuovamente i laboratori della metropoli cinese. Il tycoon, inoltre, non ha perso tempo ed ha confermato di avere delle prove schiaccianti contro la città della Cina, primo focolare del Covid-19.

Così il 45esimo presidente americano è tornato all’attacco dicendo che al momento ci sono persone che stanno continuando ad esaminare l’origine del virus. Il presidente non ha dubbi ed alla fine rilancia annunciando che alla fine avrà una risposta molto buona anche dalla Cina.

I giornalisti americani, incuriositi dalle parole di Trump, hanno provato ad incalzare il presidente, chiedendo ulteriori dettagli sulla vicenda. Di tutta risposta, il tycoon ha ribattuto affermando che al momento non può far trapelare ulteriori notizie.

Delle dichiarazioni pesanti quelle di Trump, che arrivano dopo che l’Ufficio del direttore generale dell’Intelligence nazionale ha affermato che la comunità concorda con l’ampio consenso scientifico il quale conferma che il Covid-19 non è un prodotto umano o geneticamente modificato.

Trump annuncia: “Autorizzato l’uso di Remdesivir come antivirale”

Il 19 aprile scorso, alcuni studi condotti a Chicago hanno indicato il Remdesivir come possibile antivirale. Infatti il farmaco testato su vari pazienti affetti da Coronavirus ed in gravi condizioni, aveva dato delle notizie incoraggianti. Secondo gli esperti questi pazienti dopo l’assunzione di Remdesivir erano riusciti a superare la febbre alta e le crisi respiratorie.

Secondo i test condotti dalla casa farmaceutica Gildean, dei 125 pazienti (di cui 113 in condizioni gravissime), la maggioranza è guarita e sono state solamente due le morti. Così dopo ulteriori ricerche la Food and Drug Administration ha dato il via libera all’uso del farmaco.

Proprio nella giornata di ieri, Trump ha annunciato che il farmaco è stato approvato anche dalla Fda, grazie ai riscontri postivi in tempi record.

Dopo il via libera della Fda, Daniel O’Day della Gilead Sciences dinanzi ai giornalisti ha dichiarato: “Vogliamo ringraziare i collaboratori che hanno portato remdesivir a questo punto e molte delle nostre persone che hanno fatto parte di questo“. O’Day ha poi concluso il suo discorso affermando che la Gildean sta donando oltre 1 milione di fiale di Remdesivir per combattere il virus.

L.P.

