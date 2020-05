Coronavirus, via ai test sierologici in Italia. Come annunciato dal commissario Domenico Arcuri in conferenza stampa, da lunedì partiranno i primi test con 150 mila italiani selezionati.

Coronavirus, via a test sierologici a partire da lunedì. Parallelamente l’avvio della fase 2, ci sarà anche l’esordio della tecnologia per lo svolgimento dei famosi screening di massa. Ad annunciarlo, in conferenza stampa, è stato Domenico Arcuri.

Test sierologici da lunedì: l’annuncio di Arcuri

“Da lunedì in molti laboratori selezionati dal ministero della Salute arriveranno i test sierologici”, ha infatti riferito il commissario straordinario nell’incontro con la stampa. Il primo step avverrà su un numero ben preciso di cittadini: 150 mila. I quali saranno contattati e avvisati nelle prossime ore. “Gli verrà chiesto di sottoporsi al test nel laboratorio più vicino e ovviamente sarà del tutto gratuito“, ha riferito Arcuri.

I risultati chiaramente non saranno divulgati. Questi, piuttosto, saranno “anonimi, nel pieno rispetto della privacy secondo la legge”, assicura l’operatore. E la procedura che partirà a inizio settimana farà soltanto da apripista a un lungo iter che continuerà durante tutta l’estate. “Abbiamo acquistato altri 5 milioni di campioni che distribuiremo nei prossimi 2 mesi”, riferisce infatti Arcuri.

Potrebbe interessarti anche —-> Nasce il braccialetto anti-Covid: l’ultima idea per le vacanze

Nelle prossime ore, intanto, partirà anche il ribasso dei costi per le mascherine come annunciato dal Premier Giuseppe Conte. “Da lunedì – riferisce Arcuri – i cittadini troveranno le mascherine chirurgiche a 50 centesimi ciascuna al netto dell’iva. Le abbiamo distribuite in 50 mila punti vendita. Nell’ultima settimana abbiamo distribuito 26.7 milioni di mascherine, per un totale di 165,5 milioni da inizio emergenza”.