Pochi minuti fa, a Creta è stata avvertita una scossa di terremoto di magnitudo 6.6. Replica di 5.4 pochi minuti dopo: è allarme tsunami

Fortissimo terremoto avvertito intorno alle 14.51 a Creta. Si parla di una scossa di magnitudo 6.6, registrata dal sistema di rivelazione statunitense Usgs. L’epicentro sarebbe Nea Antoli, a sud dell’isola greca. Il forte sisma è stato percepito anche ad Atene, provocando lo spavento dei cittadini.

Al momento, le zone maggiormente colpite dal sisma sembrerebbero essere quelle di Heraklion e Lassithi, nella costa sud del Paese. Il grande spavento provocato dalla scossa di magnitudo 6.6 non è però bastato. Scattato immediatamente l’allarme tsunami. Qualche minuto dopo, è stata registrata un’altra scossa molto pesante.

Intorno alle ore 15.33 italiane, ci sarebbe stata una seconda pesantissima scossa di terremoto nei pressi dell’isola di Creta. Si parla dello stesso epicentro della precedente, avvenuta pochi minuti prima, ossia Nea Antoli.

Stando a quanto riferito dal sito web earthquaketrack, l’epicentro sarebbe a una profondità di circa 10 chilometri. Anche questa scossa di ritorno ha avuto un raggio d’azione molto ampio, ed è stata avvertita da paesi a diversi chilometri dall’epicentro del terremoto.

