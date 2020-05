Sabrina Salerno, la bomba sexy si scatta un selfie seduta sul divano: scollatura esagerata e fisico mozzafiato. La foto Instagram

Durante il periodo di quarantena i personaggi dello spettacolo sanno comunque come farsi notare e come far parlare si sé. Così Sabrina Salerno, dalla sua casa di Venezia, torna a far sognare i suoi followers di Instagram con un altro scatto da urlo. Così la bella genovese, a 52 anni compiuti da poco, ci tiene a ricordare a tutti che l’età è solo un numero e dopo la foto di qualche giorno fa, regala un’altra meraviglia ai suoi fans, appartenenti a diverse generazioni.

Sabrina Salerno, selfie super sexy sul divano: scollatura esagerata e fisico mozzafiato

Nell’ultimo selfie la Salerno è ritratta sul divano di casa sua, con un costume ‘total body’ aderente nero, diverso da quello precedente di colore rosso. “Il divano è lo stesso… cambia solo il costume!!” scrive la showgirl a corredo della foto, dove mostra tutte le sue forme grazie ad una scollatura molto evidente. Cantante, attrice e showgirl, icona sexy degli anni ’80, Sabrina Salerno è nata a Genova nel 1968. E’ tornata di recente in televisione, scelta da Amadeus per fare da co-presentatrice al Festival di Sanremo 2020. In carriera ha lanciato brani di successo internazionale come ‘Sexy Girl‘ e ‘Boys‘ ed è uno dei pochissimi artisti italiani a riuscire a scalare le classifiche inglesi.

