Il Remdesivir è il farmaco anti-ebola approvato dagli Stati Uniti per il trattamento dei pazienti affetti da Covid 19

Ieri la Food and Drug Administration, agenzia governativa statunitense che si occupa della sicurezza di cibo e farmaci, ha approvato l’uso del farmaco che verrà usato negli USA per il trattamento dei malati da coronavirus.

Quelli già trattati in precedenza hanno avuto in media tempi di recupero di 11 giorni, contro i 15 giorni di quelli trattati con il placebo. Il tasso di letalità inoltre è calato del 4% (12% contro 8%).

Daniel O’Day, amministratore delegato della Gilead Sciences che è proprietaria del farmaco, ha detto che oltre un milione di fiale saranno donate alle strutture ospedaliere.

Remdesivir, che farmaco è

Il Remdesivir è un farmaco antivirale introdotto da pochi anni e sviluppato per trattare l’Ebola scoppiata in Africa tra il 2013 e il 2016. Inizialmente la sua sperimentazione aveva portato ottimi frutti, ma l’uso su più grande scala per combattere l’Ebola ha visto altri medicinali più efficaci. Già in precedenza era stato provato contro SARS e MERS, sindromi respiratorie acute causate da altri ceppi di coronavirus, con dei bei risultati. Esso in genere viene somministrato per via endovenosa una volta al giorno.

Guido Silvestri, capo dipartimento di Patologia all’Università Emory di Atlanta e direttore della Divisione di Microbiologia e Immunologia allo Yerkes National Primate Research Center, ai nostri microfoni ha parlato del farmaco: “Ci sono molti candidati vaccini anti-COVID-19 allo studio, di cui 5 in fase clinica. Questi candidati vaccini usano una grande varietà di concetti e piattaforme sperimentali. Presumo che ci vorrà almeno un anno prima di avere un candidato scalabile per uso di massa. Nel frattempo sarà importante avere buoni farmaci antivirali, ed in questo senso ci sono datai promettenti relativi al farmaco Remdesivir”.

