Nuove piste ciclabili a Roma: 150 chilometri pronti per la Fase 2. Investimento da parte del Comune di 3,8 milioni di euro. Saranno disponibili già dai prossimi giorni

L’inizio della Fase 2 potrebbe creare dei seri problemi al traffico delle nostre metropoli. Con la riapertura della filiera industriale e l’allargamento delle possibilità di uscire di casa, si conta che diverse migliaia di persone saranno in giro per le strade nelle prossime settimane. Per cercare di far fronte alla possibile emergenza il Comune di Roma sta approntando un piano per la mobilità sostenibile. Un investimento, secondo quanto rivela Bikeitalia.it, da 3,8 milioni di euro per creare altri 150 chilometri di piste ciclabili ed incentivate la mobilità ecologica.

Considerando infatti che i mezzi pubblici, viste anche le problematiche del distanziamento sociale, non potranno soddisfare a pieno le necessità dei cittadini, si punta sulla bicicletta. L’arrivo della bella stagione, secondo le previsioni della sindaca Virginia Raggi, dovrebbe agevolare questo tipo di mezzo e risolvere parzialmente il congestionamento del traffico.

Nuove piste ciclabili a Roma: 150 chilometri pronti per la Fase 2

Stando le indiscrezioni di Bikeitalia.it “sono stati individuati i percorsi a maggiore priorità ed ulteriori ricuciture strategiche tali da consentire la composizione di una rete ciclabile che garantisca la continuità dei percorsi residenza-lavoro-residenza”.

I 150 km di nuove piste saranno distribuite in diverse zone della città.

Ad esempio il Corridoio Tuscolano di 6,5 chilometri appare come una ricucitura strategica che consentirà di collegare Largo Brindisi (cioè la fermata della metropolitana di San Giovanni) con Piazza di Cinecittà sfruttando i 2,3 chilometri della Ciclabile Tuscolana già realizzati. Poi si procederà all’ampliamento del Corridoio Nomentano, utilizzando i 4,4 chilometri della Ciclabile Nomentana per collegare il quartiere di Montesacro Alto con Piazza della Repubblica in 7,6 chilometri.

Il costo totale dell’intervento dovrebbe essere di 3.166.800 euro più IVA. Si tratterà di tutti interventi “da realizzarsi mediante sola segnaletica orizzontale e verticale su carreggiate di infrastrutture viarie“. A confermare ulteriori dettagli sulle nuove piste ciclabili ci ha pensato il presidente della Commissione Capitolina Mobilità, Enrico Stefàno, con un post su Facebook:

