Braccialetto anti-Covid: il prodotto è già sul mercato e permetterà alle attività estive di operare con maggior sicurezza. Ecco come funziona questa tecnologia che fronteggerà la pandemia da coronavirus.

Un braccialetto anti-Covid. E’ questa l’ultimissima idea per garantire alle attività balneari e alle strutture turistiche italiane di operare con maggior sicurezza e serenità in vista di un’estate atipica causa coronavirus.

Braccialetto anti-covid per l’estate

La creazione è a firma della MetaWellness, una piccola start-up di Bari che si occupa di tecnologie per gli sportivi. ‘Labby Light’, è questo il vero nome della tecnologia che potrebbe permettere a milioni di italiani di godersi le vacanze nonostante tutto. “Sarà capace di contenere i contagi da e offrire un contributo nel fronteggiare la pandemia”, assicurano i creatori.

Il bracciale avrebbe una duplica funzione specifica. Da una parte, grazie a un led e una vibrazione, segnala il mancato rispetto della distanza di sicurezza da tutti gli altri utenti. Dall’altra, invece, consente di ricostruire tutti i contatti che una persona, magari risultata successivamente positiva, ha avuto fino a quel momento. Un’opzione che permetterebbe di stroncare subito potenziali focolai come evidenzia orgogliosa la MetaWellness.

Lo strumento si basa su tecnologia wireless e brevettata, senza rischi di interferenze, è utilizzabile anche tenendola in borsa o in tasca. Come riferito dalla giovane azienda, già diversi stabilimenti avrebbero mostrato interesse verso l’innovazione e ne starebbero vagliando l’utilizzo. Per residence e villaggi vacanza, infatti, sarebbe un modo per offrire un minimo di garanzie e provare a vivere delle vacanze quasi normali.

