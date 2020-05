Lutto nel mondo del basket: a soli 60 anni, è morto l’ex campione NBA con i Philadelphia 76ers Mark McNamara. È stato stroncato da un infarto

Il mondo del basket è in lutto. A soli 60 anni, è notizia di oggi la morte di Mark McNamara. L’ex cestista NBA aveva da tempo problemi al cuore, che lo costringevano a continui controlli e precauzioni. Alla fine, non ce l’ha fatta ed è stato stroncato da un infarto fatale.

Riserva storica di Moses Malone nei Philadelphia 76ers, vincitori del titolo NBA del 1983, il Centro alto 2.11 aveva anche giocato in Italia, vincendo la Serie A2 con la maglia del Livorno. Ma non solo. Oltre alla carriera nel mondo della pallacanestro, McNamara ha fatto parte anche del mondo di Star Wars, recitando come controfigura di Chewbecca nel capitolo “Il ritorno dello Jedi”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Terremoto a Creta, scossa di magnitudo 6.6: è allarme tsunami

Dalla prima scelta al draft al ritiro in Spagna: chi era Mark McNamara

Nato l’8 giugno 1959 a San Jose, Mark McNamara è scomparso a causa di un infarto purtroppo fatale. Il mondo del basket è in lutto, avendo perso un grande interprete degli anni ’80. Dopo aver iniziato la sua carriera alla California University, il Centro di 2,11 metri viene scelto dai Philadelphia 76ers come prima scelta al Draft. Al primo anno sul grande palcoscenico, vince subito il titolo da riserva di Mason Malone.

Gli anni successivi hanno visto McNamara viaggiare per il Paese, giocando per varie franchigie della Lega. Nella stagione 1985-86 arriva in Italia, dove vince la serie A2 con la maglia del Livorno. Gli ultimi anni li ha giocati in Spagna, prima di ritirarsi nel 1993. Oltre alla carriera cestista, McNamara è ricordato per la sua comparsa in Star Wars. Ha recitato come comparsa di Chewbecca in “Il ritorno dello Jedi”, il sesto capitolo della saga di George Lucas.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Coronavirus, l’esercito britannico sa come ucciderlo: spray per insetti