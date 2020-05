Altra giornata dal meteo incerto sulla penisola. Infatti avremo una situazione variabile su tutta la penisola, con piogge che si alterneranno al sole.

Altra giornata dal meteo incerto sulla penisola italiana. Infatti avremo una situazione che varierà da regione a regione, con il sole che in poco tempo potrebbe cedere alle piogge locali. Anche durante questa giornata di sabato non avremo una situazione meteo tranquilla a causa delle correnti instabili che minacciano il nostro paese.

Queste correnti infatti, stanno provocando disturbi su tutto il paese, creando tutti i presupposti per un’altra giornata in cui il sole si alternerà alle piogge. Le nubi continueranno a dominare l’arco alpino e su molti tratti delle regioni del Centro e del Sud. Deboli piogge cadranno infatti su Umbria, Toscana e Lazio. Sole predominante invece sulle pianure del Nord Italia. Andiamo quindi a vedere che giornata ci aspetterà sulla nostra penisola.

Meteo, tempo incerto in tutta italia: le previsioni del 2 maggio

Come abbiamo ampiamente anticipato ci aspetterà una giornata dal tempo incerto, dove il sole dovrebbe alternarsi alle nuvole. Inoltre ci sarà anche la presenza di qualche pioggia sulla penisola. Andiamo quindi ad osservare le previsioni meteo in questa giornata di martediì, analizzando i tre settori principali della penisola.

Sulle regioni del Nord Italia avremo una giornata nel complesso soleggiato, specialmente sulle vaste pianure settentrionali. Piogge isolate nel pomeriggio in Valle d’Aosta ed in Friuli Venezia Giulia ma in dissoluzione in giornata. Le temperature risulteranno in lieve rialzo con massime che andranno dai 21 ai 26 gradi.

Invece sulle regioni del Centro Italia avremo una situazione piuttosto incerta. Dopo una mattinata segnata dalle nuvole, al pomeriggio arriveranno le prime piogge sulla Toscana, Umbria e sul Lazio. Altrove si manterrà una situazione piuttosto stabile, con cieli nuvolosi ma senza la possibilità di piogge. Le temperature risulteranno stazionarie, con massime tra i 21 ed i 26 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia si ripeterà più o meno il quadro meteorologico visto nelle regioni centrali. Il sole verrà oscurato da tante nuvole, con fenomeni sparsi in aumento nel corso della giornata specialmente nelle regioni adriatiche. Le temperature qui faranno segnare un lieve rialzo, con massime tra i 21 ed i 27 gradi.

L.P.

