Papa Francesco torna a parlare sull’emergenza Coronavirus in Italia. Il Pontefice invita i politici a superare tutte le divisioni.

Si pronuncia nuovamente sull’emergenza Coronavirus Papa Francesco. In queste settimane il Pontefice ha voluto mandare un messaggio di speranza ai suoi fedeli, invitandoli addirittura a pregare da casa per evitare assembramenti nelle chiese. Una posizione controcorrente quella del Papa, che ha messo la salute della popolazione sempre in primo piano nei suoi discorsi.

Il Papa però non ha voluto pronunciarsi solo sui suoi fedeli. Infatti il Pontefice ancora una volta ha cercato di parlare ai politici, con delle parole di speranza e chiare. Infatti per Bergoglio è importante che anche il mondo della Politica sia unito in questa battaglia. Andiamo quindi a vedere le parole di Bergoglio durante la Messa di Santa Marta.

Papa Francesco: “Il signore dia la forza ai politici, perchè il loro lavoro non è facile”

Così direttamente dalla messa di Santa Marta il Papa ha citato i capi di stato i presidenti di governo, i legislatori, i sindaci ed i presidenti di regione, ricordando che il loro lavoro non è affatto facile. Francesco ha chiesto al Signore di dare loro la forza per il loro lavoro non è facile.

Bergoglio ha ricordato il momento delicato che sta attraversando il paese, ed ha invitato i politici a mettere da parte i contrasti, per collaborare insieme per il bene del popolo.

Infine il Pontefice ha ricordato che potranno esserci tante crisi in famiglia, nel lavoro, nel mondo ed è proprio in questo momento che il Signore “deve darci la forza per non vendere la fede“. Il Papa poi ha concluso il suo discorso citando un proverbio argentino: “Non si cambia il cavallo mentre si guada un fiume” – aggiungendo che – “nei momenti di crisi è il momento della perseveranza e della fedeltà a Dio“.

Con queste parole il Papa ancora una volta ha voluto lasciare un messaggio di speranza alla popolazione, invitando i politici a fare il loro lavoro correttamente.

L.P.

