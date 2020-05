Fase 2: prende faticosamente forma il Decreto Aprile, che dovrà accompagnare la nuova fase dell’emergenza. Nuovi bonus in arrivo.

Come riporta Repubblica, il Decreto Aprile, che nelle intenzioni di governo accompagnerà la fase 2 dell’emergenza Coronavirus, sta prendendo faticosamente forma. Tuttavia, le liti all’interno della maggioranza stanno rallentando i lavori e stanno facendo slittare, di giorno in giorno, l’uscita del decreto. In base a quanto si legge nella bozza del provvedimento, cambiano i requisiti reddituali e patrimoniali per ottenere il Reddito di cittadinanza. La soglia Isee, come riporta Repubblica, sale a 10 mila euro, mentre quella del patrimonio immobiliare sale da 30 mila a 50 mila. La soglia del patrimonio mobiliare salirà da 6 mila a 8 mila.

Nella bozza del Decreto si fa riferimento anche al Reddito di emergenza. La misura di sostegno per le famiglie, in relazione all’emergenza Covid, che ammonta a 400 euro al mese, sale fino a 800 euro, in base ai componenti del nucleo familiare. Chiaramente, come leggiamo dalla fonte, i requisiti necessari sono: residenza italiana e un reddito mensile inferiore al reddito di emergenza. Il patrimonio mobiliare deve risultare sotto i 10 mila euro e un Isee sotto i 15 mila euro.

La bozza del Decreto Aprile: quali sono i nuovi bonus

Come riporta Repubblica, nella bozza del Decreto Aprile, si parla dei soggetti che già hanno beneficiato dell’indennità di 600 euro per il mese di marzo. Per questi ultimi, come riporta la bozza, l’indennità è erogata anche per il mese di aprile. Per tutti i liberi professionisti che hanno subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, ci sarà un’indennità di 1.000 euro per maggio.

1.000 euro anche per i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che sono stati costretti a interrompere il lavoro.

Arrivano importanti novità anche per i bonus per le spese di baby sitting. Infatti, come riporta Repubblica, il bonus sale da 600 a 1.200 euro, ma non solo: il bonus si estende anche ad altri settori, come i servizi educativi territoriali e i servizi per la prima infanzia.

Per le imprese, la bozza del Decreto Aprile prevede una moratoria dell’aumento della contribuzione per i contratti a tempo determinato, rinnovati entro i 31 agosto. In più, come riporta Repubblica, è previsto un Fondo Formazione, per accompagnare la graduale ripresa del lavoro. Verrà inoltre favorita la rimodulazione dell’orario di lavoro per esigenze organizzative e produttive dell’impresa. Parte dell’orario lavorativo sarà destinato ai “percorsi formativi”.

