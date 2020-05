L’emergenza Coronavirus sta avendo conseguenze anche nel mondo delle serie tv: centinaia di produzioni sono bloccate e faranno slittare le uscite

Tra i tanti ambiti che stanno subendo gravi conseguenze a causa dell’emergenza Coronavirus, ci sono anche le grandi produzioni cinematografiche e di serie tv. Paradossalmente, in un periodo in cui la fruizione di prodotti di questo tipo è schizzata alle stelle, il mondo di Netflix & co. rischia di subire una grande battuta d’arresto.

Dalla Casa di Carta a Stranger Things, passando per Peaky Blinders e The Walking Dead: tutto bloccato. Si tratta di show televisivi con milioni di telespettatori e che sarebbero dovuti uscire nel corso del 2020. Il fermo alle produzioni, però, ne ha inevitabilmente posticipato le pubblicazioni di almeno un altro anno. I telespettatori dovranno mettersi l’anima in pace, e magari sfruttare l’occasione per scoprire altre serie tv non mainstream.

Serie tv, come combattere l’emergenza Coronavirus: la soluzione di Netflix

In un contesto così catastrofico anche per il mondo delle serie tv, bisogna in qualche modo arrivare a una soluzione d’emergenza. Il fondatore di Netflix, il servizio di streaming più famoso al Mondo, ha parlato di ciò che succederà alla piattaforma nei prossimi mesi. “Abbiamo contenuti programmati almeno fino alla fine dell’estate. Si tratta di film e serie tv già registrati e in post produzione” spiega Reed Hastings, che aggiunge: “In alcuni casi non sarà disponibile solo il doppiaggio. Il problema vero inizierà dal prossimo autunno“.

Situazione molto simile per altri colossi dell’industria cinematografica. Warner Bros, a causa dell’emergenza, ha bloccato la produzione di 70 progetti tra film e serie tv. Stessa sorte per Disney, che a pochi mesi dal lancio di Disney+ ha dovuto frenare con le uscite. Anche Amazon Prime, concorrente principale di Netflix, si è visto obbligato a bloccare la serie tv dedicata alla saga de “Il Signore degli Anelli”, che era in programma per quest’anno.

