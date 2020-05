Vincenzo De Luca diventa una bomboniera. Il presidente della Regione Campania, idolo sul web per le sue uscite esilaranti, ora diventa una statuina per le feste di lauree con tanto di lanciafiamme…

Da governatore-star a bomboniera. E’ successo davvero: Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania e idolo sul web tante uscite involontariamente esilaranti nelle sue varie dirette, è diventato anche una statuina.

COVID-19, CONSEGNA MASCHERINE PER OPERATORI TRASPORTO PUBBLICO🔴 #CORONAVIRUS: oggi ho incontrato una delegazione dei… Pubblicato da Vincenzo De Luca su Venerdì 1 maggio 2020

De Luca e il lanciafiamme: a Napoli diventa una bomboniera

Precisamente è diventato una bomboniera di laurea. In posa rigorosamente con un lanciafiamme e un’ordinanza. Il tutto per un tormentone nato lo scorso 20 marzo, quando, una settimana dopo del primo decreto nazionale, il politico si pronunciava severamente contro i giovani che continuavano ad uscire e a incontrarsi nella classica movida serale e notturna.

Tra i vari a cui tirò le orecchie. però, ci furono anche i laureandi pronti a festeggiare tale traguardo. “Avremo in questa stagione centinaia di ragazzi che si laureano. Mi arrivano notizie che qualcuno vorrebbe preparare la festa di laurea… Mandiamo i carabinieri ma col lanciafiamme. Ma una festa di laura… ma fatela tra due, tre mesi, quattro mesi… è incredibile”, disse il governatore.

Un’uscita che scatenò subito il web tra meme, gif e svariati post divertenti. Fino a renderlo oggi addirittura una bomboniera. L’idea è stata di un artigiano di Cercola in provincia di Napoli, il quale ha creato l’opera come una “caricatura”.

La sculturina, tuttavia, ha attirato l’attenzione di un ragazzo che stava per scegliere la bomboniera della sua laurea e che ora ne ha chiesto un’ampia realizzazione. “Era nata come una caricatura – scrive l’artigiano – e mai avrei immaginato che mi chiedessero di farla davvero come bomboniera”.

“Ordinanza: le feste di laurea in Campania no! 8 giugno 2020”, si legge sulla pergamena della bomboniera. La quale, adesso, è destinata a diventare un super tormentone in Campania tra tutti i neo laureati…