Il bilancio dei morti per Covid-19, nel bollettino della Protezione Civile, è falsato: ecco i reali numeri del 2 maggio

Nel bollettino ufficiale del 2 maggio, diramato dalla Protezione Civile, sono stati comunicati 1.900 nuovi casi positivi di Coronavirus, 1.665 guariti e 474 morti. Il numero dei decessi, visto così com’è, sembrerebbe in forte aumento rispetto al trend degli ultimi giorni. Ma, in realtà, secondo quanto riportato su ‘La Repubblica‘ il vero dato sui morti oggi è di “soli” 192. Questo perché nel bilancio delle ultime 24 ore sarebbero stati inseriti anche 282 decessi extraospedalieri avvenuti nel mese di aprile, ma conteggiati solo ora. Perciò le vittime sono in calo rispetto alle 269 di ieri.

Covid-19 Italia, il bollettino del 2 maggio: i morti sono 192 e non 474

Dunque, per effetto della rettifica del numero dei morti, calcolati oggi, ma risalenti ad aprile, il dato reale è di 192 decessi, il più basso dal 14 marzo. Un’importante precisazione, che conferma ancora una volta una tendenza al ribasso, cominciata all’inizio dello scorso mese. Anche il sempre più basso rapporto tra i tamponi effettuati e i nuovi casi positivi, l’aumento dei guariti e la riduzione dei ricoverati sono tutti segnali che fanno ben sperare. Tra le Regioni con più decessi ci sono la Lombardia con 47, l’Emilia-Romagna con 35 il Piemonte con 33 e la Liguria con 11.

