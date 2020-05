All’istituto Spallanzani di Roma al via la sperimentazione del vaccino anti Covid-19 a partire da luglio: obiettivo somministrazione nel 2021

Il Covid-19 ha invaso in poco tempo quasi tutti i Paesi del mondo, che ora stanno lavorando per trovare un vaccino efficace per combatterlo. Dopo le prime sperimentazioni effettuate negli Stati Uniti, ora anche in Italia presto si potrà cominciare con i test per lo sviluppo del siero dell’immunizzazione. Secondo quanto dichiarato dal direttore sanitario dell’Istituto di malattie infettive Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, già in estate potrà cominciare anche qui la sperimentazione del vaccino. “Con questi ritmi – ha spiegato Vaia all’Ansa – a luglio saremo pronti cominciare con i primi test sull’uomo“.

Covid-19, allo Spallanzani sperimentazioni sul vaccino da luglio: in commercio dal 2021?

Il professor Vaia ha illustrato il piano dello Spallanzani per avere in tempi rapidi il vaccino: “Se i primi test daranno esito positivo, nel 2021 potrà essere somministrato ad un numero elevato di persone a rischio, spero che di dimostri davvero efficace“. Vaia, poi, spiega nel dettaglio come verrà creato e sperimentata la profilassi: “A differenza dei vaccini tradizionali, quelli genetici non usano un microorganismo inattivo o una parte di esso, ma il gene che codifica per l’antigene del microrganismo che si vuole neutralizzare“. Il vaccino è in fase avanzata di sviluppo da parte dell’azienda romana ‘ReiThera‘ e per la sperimentazione sono stati stanziati 8 milioni di euro, 5 dei quali finanziati dalla Regione Lazio e 3 dal Ministero dell’Università e della Ricerca.

