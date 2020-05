Il bollettino del 2 maggio sull’andamento del Covid-19 in Italia: incremento del numero dei morti, stabili i guariti, scendono ancora i positivi

E’ stato diramato pochi minuti fa il bollettino ufficiale della Protezione Civile di sabato 2 maggio sul Covid-19 in Italia. In linea con i dati degli ultimi giorno l’incremento dei nuovi casi, oggi 1.900, mentre purtroppo i decessi, 474, sono tornati in aumento. I guariti sono 1.665 e gli attualmente positivi sono 100.704, –239 nelle ultime 24 ore. In realtà però, come precisato da ‘La Repubblica‘, i 474 non si riferiscono soltanto a oggi, ma sono falsati dai 282 decessi extraospedalieri avvenuti ad aprile e conteggiati oggi. Perciò il dato delle ultime 24 ore sarebbe di 192 morti.

In totale i casi dall’inizio dello scoppio della pandemia sono 209.328, i morti salgono a quota 28.710, mentre i guariti sono 79.914. Calano i pazienti ricoverati in terapia intensiva (-39), anche se la diminuzione è meno drastica rispetto ai giorni precedenti. I ricoverati con sintomi sono 212 in meno, sono invece 81.808 le persone uscite dall’isolamento domiciliare.

Covid-19, il bollettino della Protezione Civile di sabato 2 maggio: la divisione per Regioni

Anche oggi è la Lombardia a far registrare il numero più alto di casi (533), che sono però in costante calo rispetto alle giornate precedenti. Quasi a ruota c’è il Piemonte, che vede incrementare le persone positive al Covid-19 a quota 495. In miglioramento anche i dati di Emilia-Romagna (206) e Veneto (126), mentre tornano invece a risalire i contagiati in Liguria (186). Pochissimi casi in Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Basilicata e Molise, con la Calabria unica Regione a far segnare lo zero nella casella dei positivi.

