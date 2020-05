Nonostante l’emergenza Covid-19, a Barletta in occasione della festa patronale si sono riunite centinaia di persone per festeggiare

In Italia, l’emergenza Covid-19 è ancora un problema molto serio. Nonostante i numeri siano in calo, non si può ancora parlare di ritorno alla vita di tutti i giorni. Dal prossimo 4 maggio prenderà il via la Fase 2, che permetterà una riapertura parziale di diverse attività lavorative. Molte persone, però, sembrano non volerne sapere delle misure imposte dal governo, infrangendo le regole e creando assembramenti pericolosissimi.

L’ultimo caso riguarda Barletta. Nel paese pugliese, in occasione della festa patronale, centinaia di persone si sono riversate sulle strade per la processione del quadro della Madonna dello Sterpeto. Il tutto sotto gli occhi dei vigili e del sindaco che, nonostante nessuna misura di sicurezza stesse venendo rispettata, hanno deciso di non intervenire. I video che mostrano le scene del festeggiamento stanno facendo il giro del web.

Covid-19, processione a Barletta: la denuncia del coordinatore Sivo

Le immagini che mostrano Barletta piena di persone assembrate per rendere omaggio al patrono della città, nonostante l’emergenza Covid-19, hanno immediatamente scatenato diverse reazioni. Il primo a denunciare il fatto è stato Danny Sivo, il coordinatore del Sistema regionale pugliese. Con un post su Facebook scrive: “Mentre l’ospedale di Barletta conta zero operatori malati, tra le strade del paese si è registrato un episodio incredibile” spiega Sivo, che aggiunge: “quanta ignoranza, sono indignato!“.

Ma non è solo colpa dei cittadini. Ad essere messo sotto accusa è anche il sindaco di Barletta, Cosimo Cannito. Davanti alla cattedrale del paese, insieme al vescovo, ha aspettato l’arrivo della Madonna senza alcun tipo di reazione. Il tutto mentre, a pochi metri da lui, centinaia di persona si trovavano accalcate per venerare il patrono della città. Stesso discorso vale per i vigili, immobili nonostante si stesse registrando un episodio gravissimo, che ha messo in grave pericolo l’intero paese.

