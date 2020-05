Coronavirus: uno studio effettuato dal team di ricerca dell’Università del Minnesota chiarisce quanto il virus potrebbe ancora durare.

Uno studio condotto negli Usa ha precisato che la pandemia del Coronavirus potrebbe durare ancora per 18 o 24 mesi, cioè fin quando circa il 60 o 70% della popolazione mondiale non avrà contratto la malattia. Come riporta Tgcom24, l’Università del Minnesota, attraverso il suo “Center for Infectious Disease Research and Policy”, ha pronosticato una tempistica ancora lunga per la fine dell’allarme Covid.

L’Università ha anche parlato di vaccino, che sicuramente può dare i suoi frutti, ma, con ogni probabilità, non in tempi brevi. Si parla, infatti, almeno del 2021 per la diffusione di un vaccino utile a tutta la popolazione.

Il Coronavirus durerà ancora molti mesi: l’annuncio dell’Università americana

Come riporta Tgcom24, a prender parola sulla delicata questione è intervenuto Mike Osterholm, tra gli autori dell’importante studio. Osterholm si occupa di epidemiologia all’Università di Harvard e, insieme al suo collaboratore, Marc Lipsitch, ha fatto sapere che questa pandemia potrebbe durare ancora altri 18 o 24 mesi. Queste affermazioni si basano, principalmente, sull’esperienza derivante dalle più recenti pandemie di influenza.

Perché i tempi potrebbero essere così lunghi? Gli studiosi fanno sapere che i 18-24 mesi annunciati, potrebbero dipendere dal fatto che, per porre fine alla pandemia, circa il 60-70% della popolazione mondiale dovrebbe essere infetta.

Capitolo vaccino. Gli studiosi americani hanno anche parlato di vaccino. Come riporta Tgcom24, i due studiosi hanno sostenuto che l’immunità di gregge si sviluppa in modo graduale tra la popolazione. “Il vaccino – sostengono i due esperti – potrebbe essere disponibile non prima del 2021“.

Dunque, stando agli studi dell’Università del Minnesota, le tempistiche per superare questa delicata fase di emergenza mondiale sono ancora lunghe e bisognerà aspettare ancora a lungo per un vaccino.

