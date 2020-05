A Roma è stata isolata una clinica dopo che 22 persone, tra pazienti e dipendenti, sono risultati positivi al coronavirus

Secondo quanto riferito dall’Ansa, la Regione Lazio ha disposto l’isolamento della clinica Latina a San Giovanni dopo che sono state trovate 22 persone positive al coronavirus. Di questi 10 sono pazienti e 12 i dipendenti. Ora si cercano due operatori che non si sono presentati per effettuare il tampone.

“E’ in corso l’indagine epidemiologica da parte della Asl Roma 2 ed è stato disposto l’isolamento della clinica Latina e il trasferimento dei pazienti all’Istituto Spallanzani. La direzione sanitaria della clinica deve dare adeguata informativa ai famigliari dei pazienti. Da una prima verifica infatti risultano inadempienze della struttura nel rispetto dell’ordinanza regionale. E’ in corso l’audit. Sui tamponi effettuati ai 29 pazienti, 10 risultano positivi e su 37 operatori, 12 sono positivi. Sono inoltre in corso le ricerche di 2 operatori che non si sono presentati”, comunica in una nota la Asl Roma 2.

Coronavirus, la situazione attuale a Roma

Lo Spallanzani intanto ha dato nuovi aggiornamenti sulla situazione dei casi per oggi 2 maggio. I pazienti Covid 19 positivi sono in totale 94, cioè uno in meno di ieri. Di questi, 17 hanno bisogno del supporto respiratorio. Nel pomeriggio dovrebbe inoltre esserci un’ulteriore dimissione di pazienti asintomatici o paucisintomatici (scarsità di sintomi, ndr). I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o in altre strutture del territorio in totale sono 388.

