L’Istituto Superiore di Sanità ha deciso di pubblicare sul proprio sito web alcuni consigli utili per pulire e sanificare la propria auto

Dopo quasi due mesi dall’inizio del lockdown, l’Italia è pronta (almeno in parte) a ripartire. Dal prossimo lunedì 4 maggio prenderà il via la Fase 2, che permetterà a diverse attività lavorative di tornare in servizio a pieno regime. Di conseguenza, milioni di persone torneranno ad occupare le strade per recarsi sul luogo di lavoro. Anche a causa dei rischi legati ai mezzi pubblici, le automobili di proprietà o a noleggio verranno utilizzate anche più del solito.

L’Istituto Superiore di Sanità ha deciso, in questo senso, di pubblicare una serie di avvertimenti utili per chi decide di mettersi alla guida della propria automobile. Innanzitutto, per sottolineare l’importanza dell’igiene, l’ISS consiglia di lavarsi le mani dopo aver guidato, e di non toccarsi occhi, naso e bocca.

Importante utilizzare la mascherina in caso ci si trovi in macchina con persone che non convivono o che hanno difficoltà respiratorie. Fondamentale poi mantenere le distanze di sicurezza all’interno dell’abitacolo, con l’eventuale passeggero sul sedile posteriore.

ISS, i consigli anti Coronavirus per il car sharing e per la pulizia delle auto

Molte persone, non provviste di automobile di proprietà, decideranno di utilizzare i servizi di car sharing per recarsi al lavoro. L’ISS ha emanato alcune direttive anti Coronavirus anche in quest’ottica. Se si è provvisti di un panno in microfibra e dell’alcol, è bene disinfettare ogni parte dell’auto che potrebbe essere stata toccata da altre persone (es. volante, cambio, cinture, freno a mano ecc.).

Consigliato anche l’uso dei guanti, con i quali non bisogna comunque toccarsi occhi, naso o bocca. Questi non sostituiscono in alcun modo l’igiene delle mani.

Infine, l’Istituto Superiore di Sanità si è rivolto anche a coloro che non sanno come sanificare la propria automobile. Innanzitutto, così come per le auto a noleggio, è consigliato disinfettare l’abitacolo con alcol e panno in microfilma. Tenere d’occhio i filtri dell’aria condizionata: spesso vengono trascurati, mentre è molto utile sanificare bocchettoni e tubi d’aria.

Infine, è molto utile usare l’aspirapolvere per igienizzare la tappezzeria. In alternativa, è anche possibile lavare i tappetini della propria auto, utilizzando i giusti detergenti.

Si è costretti a prendere l’automobile?

▶️ dopo aver guidato lavarsi sempre le mani

▶️non è necessaria la mascherina se si è da soli

▶️si può viaggiare in due, il passeggero deve stare nel sedile posteriore

▶️se l’auto è a noleggio pulire le superfici con prodotti a base d’alcol pic.twitter.com/eOB890Qu3o — ISS (@istsupsan) April 5, 2020

