Coronavirus, bloccati alle Maldive da mesi: è quanto accaduto ad almeno 500 turisti dall’inizio pandemia. ‘Prigionieri’ e con costi incessanti da sostenere.

Da viaggio da sogno a un incubo soffocante, con tanto di prigione chilometrica. E’ quanta sta accadendo ad almeno 500 turisti di tutto il mondo bloccati da mesi alle Maldive.

Il gruppo ha avuto un’unica sfortuna: ritrovarsi al posto giusto al momento sbagliato. Ovvero proprio quando la pandemia da coronavirus si è scatenata irrimediabilmente in tutto il mondo, portando ai conseguenti lockdown e a blocchi e rinvii di tutti i voli.

Coronavirus, turisti bloccati alle Maldive

Qualcuno ha sottovalutato la problematica, altri non avevano la possibilità di anticipare il rientro e altri ancora, semplicemente, non hanno avuto scelta trovandosi ancor più centralmente all’emergenza. Risultato? Tutti ‘prigionieri’ dell’isola nella quale sono bloccati già da mesi e senza possibilità di lasciarla.

Una problematica di non poco conto considerando i costi altissimi della località. Resort e alberghi, infatti, vanno comunque pagati anche se l’alloggio ulteriore è nato per cause di forza maggiore. E nel frattempo, considerando il tempo che scorre, le persone bloccate sono anche costrette a riprendere le loro attività presso le varie aziende per non rischiare anche un licenziamento.

Potrebbe interessarti anche —-> Covid-19, a Barletta si festeggia il patrono: in centinaia sulle strade – VIDEO

Dunque si sono dovute attrezzate di pc, con un’ulteriore spesa per molti, e lavorare in smart working. Ma farlo alle Maldive, lontano dalla sede e col fuso orario, non è affatto semplice. Molti Governi, inoltre, non hanno voluto sostenere spese per voli extra di recupero e questo anche ha complicato ulteriormente le cose.

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24