Coronavirus, l’esercito britannico sa come ucciderlo: spray per insetti. I test sono già stati avviati dagli scienziati del Regno Unito

Le forze armate britanniche hanno scoperto come difendersi dal contagio del coronavirus. A quanto pare sarebbe utile lo spray per insetti per ucciderlo.

Venerdì il Ministero della Difesa del Regno Unito ha confermato che prevede di acquistare scorte di un prodotto contenente un estratto di olio di eucalipto e di limone, chiamato citriodiolo. Ma rimangono dubbi sulla sua efficacia, con i funzionari britannici che si rifiutano di rivelare qualsiasi prova ulteriore.

Dopo che sono emerse le notizie, la Public Health England ha confermato che la guida del governo non include l’uso di tali sostanze per proteggere dall’infezione da Covid-19.

Allo stesso modo, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha affermato che non c’erano prove che il virus potesse essere trasmesso dalle zanzare e che un repellente per insetti sarebbe stato quindi inefficace. L’uso del Citriodiolo per prevenire l’infezione non fa parte dei suoi consigli.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus: il farmaco anti-artrite funziona, lo dicono i numeri

Coronavirus, l’esercito britannico sa come ucciderlo: spray per insetti

Secondo un rapporto di Sky News, una fonte ha suggerito che sarebbe facoltativo, in aggiunta ad altre misure. L’emittente ha citato una fonte anonima affermando che, sebbene il repellente possa non aiutare a proteggere nessuno, è improbabile che possa danneggiarli e, pertanto, non presenta rischi.

L’emittente ha aggiunto che al personale verrà anche somministrato un disinfettante da utilizzare su se stesso prima del lavaggio e degli integratori di vitamina D per supportare il proprio sistema immunitario. Le misure non sostituiscono il distanziamento fisico e altri consigli del governo, ha affermato.

Un portavoce del MOD ha dichiarato: “La protezione e il benessere del personale delle forze armate è una priorità. Per aiutarli a rimanere sani e disponibili al servizio, il Ministero della Difesa sta valutando quali misure aggiuntive possono aiutare i loro sistemi immunitari a rimanere in forma“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Covid-19 farmaci: dagli antivirali alla clorochina, cosa funziona

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24