Coronavirus, è ufficiale: l’AIFA autorizza due nuove sperimentazioni anti Covid-19. Salgono così a 15 in totale dalla prima approvata lo scorso 11 marzo. L’agenzia ha inoltre approvato un terzo programma di uso compassionevole.

Coronavirus, l’AIFA autorizza due nuove sperimentazioni per il trattamento delle infezioni da Covid-19. Come si apprende direttamente dal sito ufficiale del Ministero della salute, si tratta dei medicinali Sarilumab e Idrossiclorochina.

Il primo è un inibitore dell’interleuchina IL6. L’intento è quello di capire l’impatto del medicinale, la sicurezza ed l’efficacia nei pazienti adulti che mostrano una grave infiammazione polmonare scaturita per la pandemia in atto. I test riguarderanno in totale 40 pazienti e per un periodo di circa 6 settimane.

Coronavirus, l’AIFA autorizza altre due sperimentazioni

Il secondo, invece, è uno studio multicentrico con lo scopo di valutare della profilassi negli operatori sanitari ad alto rischio. In questo caso, però, l’Agenzia italiana del farmaco ha sottolineato che il suo uso va considerato unicamente ed esclusivamente nell’ambito di studi clinici.

Salgono così a 15, in totale, le sperimentazioni cliniche autorizzate da inizio crisi ad oggi. Si è partiti col Remdesivir l’11 marzo 2020, stessa data del primo decreto nazionale, fino agli ultimi arrivi firmati quest’oggi.

L’agenzia ha inoltre approvato un terzo programma di uso compassionevole. Riguarda il Solnatide e consiste il trattamento dell’edema da permeabilità polmonare in pazienti positivi con insufficienza polmonare acuta.

Il Solnatide è un farmaco attualmente non autorizzato, mentre è appunto in sviluppo clinico per quanto riguarda il trattamento della Sindrome da distress respiratorio acuto e dell’edema polmonare.

