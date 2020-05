Avengers contro il Covid-19, l’ultima trovata dei supereroi che vogliono cercare di cambiare il mondo anche fuori dal grande schermo.

Gli Avengers sono gli eroi di milioni di bambini e ragazzi. I supereroi del mondo cinematografico marchiato MARVEL sono delle vere e proprie divinità, alcune letteralmente, per tantissime persone ed ogni loro film sbanca il botteghino. Per questo ogni volta che muovono un’iniziativa o sposano una causa, anche metà del mondo li segue per cercare di lottare insieme a loro. Supereroi sul grande schermo ed anche nella vita reale, gli attori che hanno salvato più volte il pianeta ora cercano un aiuto da tutti noi per combattere il coronavirus. Il virus originario di Wuhan è ancora molto forte e se non ci uniamo per contrastarlo potremmo perdere per sempre il nostro stile di vita, nonché molte persone che ci sono care. Sta già accadendo, dobbiamo fermarlo.

Avengers contro Covid-19, diretta con i fan per beneficenza – VIDEO

Il famosissimo Chris Evans, noto come Capitan America, ha aperto un account Instagram per qualche ora. Subito diventato seguitissimo, ha deciso quindi di pubblicare una storia prima di cancellarsi definitivamente. Nel video rivolto ai fan promette una live insieme a Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo e Jeremy Renner. I fan potranno partecipare e fare donazioni per combattere il COVID-19. I più generosi potranno anche intervenire in diretta e porre domande al cast degli Avengers in persona.

